Бензин дорожает быстрее инфляции

Темпы роста цен на бензин в апреле были самыми высокими с начала года, сообщает Lenta.ru. Нефтепродукты выгоднее экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке, констатируют участники рынка.

По данным Росстата, которые приводит издание, с 26 марта по 26 апреля розничные цены на бензин Аи-92 выросли на 0,6 рубля до 38,65 рубля за литр. За предыдущие три месяца с начала года подобных темпов роста не наблюдалось, стоимость горючего даже снизилась на 0,02 рубля.

Бензин Аи-95 в апреле подорожал в 20 раз быстрее, чем за январь-март, вместе взятые, его средняя стоимость сейчас составляет 41,65 рубля.

Практически выровнялось с Аи-95 по цене дизельное топливо — оно подорожало на 0,63 рубля до 41,66 за литр.

По данным Росстата, инфляция с начала года к концу апреля составила 1,2 процента. Бензины Аи-92 и Аи-95 за тот же период подорожали на 1,5 процента, дизельное топливо — на 2,2 процента.