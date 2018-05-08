Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отчитался о доходах за прошлый год

На сайте администрации Сургутского района была опубликована декларация доходов главы муниципалитета Андрея Трубецкой и его семьи. Согласно документу, в прошлом году чиновник заработал 8,6 миллионов рулей (сюда включены деньги от продажи двух автомобилей в размере 1,8 миллиона рублей). Супруга главы района за тот же период заработала почти 1,7 миллиона рублей, а несовершеннолетний ребенок – больше 21 тысячи рублей.

В собственности Андрея Трубецкого находятся: автомобиль Инфинити QX-70, земельный участок площадью 625 квадратных метров, а также две квартиры 74,5 и 30,8 «квадратов».

Доходы Андрея Трубецкого в сравнении с заработком главы Сургута Вадима Шувалова выглядят скромными. Напомним, что в прошлом году градоначальник заработал 13,1 миллионов рублей.