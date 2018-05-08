9 мая в поселениях Сургутского района пройдут праздничные ярмарки, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Продовольственные и непродовольственные товары местных производителей и предпринимателей юга Тюменской области будут представлены на семи площадках. Ярмарки-выставки пройдут в Лянторе, Барсово, Нижнесортымском, Солнечном, в поселке Белый Яр, Федоровском и Ульт-Ягуне.
Ярмарки-выставки товаров местных производителей 9 мая пройдут в Сургутском районе
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