16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,7148   EUR  74,8125  

8 и 9 мая изменится движение общественного транспорта

Маршрутные автобусы поедут в объезд перекрытых улиц

Фото: skyscrapercity.com
Фото: skyscrapercity.com

8 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение по улицам города, сообщает администрация Сургута. На время перекрытия маршруты общественного транспорта изменятся, и будут осуществляться в объезд по следующим схемам:

8 мая:

С 09.00 до 13.00 в связи с проведением репетиции праздничных мероприятий:

- № 4, 26, 95, 96 – объезд по ул. Энергетиков, ул. Майской, пр. Набережный;

- № 51 – от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» объезд по ул. Майской, ул. Республики, ул. Энгельса в прямом и обратном направлении;

- № 52 – при движении с ул. Мелик-Карамова объезд по ул. Гагарина, Югорскому тракту в прямом и обратном направлении.

С 18.30 до 21.30 в связи с проведением автопробега в рамках акции «Подвигу жить в веках!»:

- № 47 – от остановочного пункта «Техноцентр» объезд по ул. Энгельса, ул. Энергетиков в прямом и обратном направлении;

- № 10 – от остановочного пункта «Газпром» объезд по ул. Энгельса, ул. Республики – далее по маршруту.

9 мая:

С 07.00 до 10.00 и с 12.00 (ориентировочно) до 13.00 (№ 47 до 14.30)

- № 4, 47 – объезд по ул. Майской, ул. Энергетиков в прямом и обратном направлении;

С 07.00 до 14.30

№ 10 – движении по укороченному маршруту – от остановочного пункта «Строитель» (нечётная сторона) по ул. 30 лет Победы, б-ру Свободы, ул. Майской, пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, далее по маршруту.

С 07.00 до 13.00

- № 26, 33 – от остановочного пункта «Никольский» (нечётная сторона ул. Университетской) объезд по пр. Пролетарский, ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина (остановочный пункт «1000 мелочей») – далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

- № 51 – от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» объезд по ул. Майской, пр. Набережный, ул. Никольская, Югорский тракт в прямом и обратном направлении;

- № 52 – при движении с ул. Мелик-Карамова объезд по Югорскому тракту в прямом и обратном направлении;

- № 96 – объезд по б-ру Свободы, ул. Майской.

С 08.00 до 11.00

- № 30 – движение по укороченному маршруту с разворотом на ул. Сибирской.

С 10.00 до 12.00 (ориентировочно) в связи с перекрытием перекрёстка ул. Энергетиков – ул. Энгельса для движения колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»:

№ 1, 4, 47 – объезд по Югорскому тракту, ул. Никольской – далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 5, 5а, 21, 31, 45, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 118 – объезд по Югорскому тракту, ул. Никольской, пр-ту Набережный, ул. Майской – далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 8 – при движении от остановочного пункта «ул. Мелик-Карамова» (нечётная сторона) по ул. Геологической, пр. Пролетарский, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского – далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

№ 117 – от остановочного пункта «м-н «Москва» по ул. Геологической, пр-ту Пролетарский, ул. 30 лет Победы (ОП «32 мкр») и далее по маршруту.

С 10.30 до 13.30 в связи с проведением легкоатлетической эстафеты движение автотранспорта по центральным улицам города (ул. Энгельса, ул. Республики, пр-т Набережный, ул. Дзержинского, пр-т Ленина, ул. Энгельса) будет осуществляться по мере продвижения участников легкоатлетической эстафеты.

С 17.00 до 23.00, в связи с проведением реконструкции боевых действий и Праздничного Салюта, посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне:

- № 51, 52 – движение по укороченному маршруту – от остановочного пункта «ул. Энгельса» по Югорскому тракту с разворотом на перекрестке Югорский тракт – ул. Никольская. Конечный остановочный пункт «Многофункциональный центр» (остановочные пункты «Ледовый дворец спорта», «ТРЦ «Сити-Молл» временно исключается из схем маршрутов).

Список улиц, которые будут перекрыты в Сургуте 8 и 9 мая со схемами, можно увидеть по ссылке.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:18, просмотров: 163, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Александр Продан, основатель охотничьего хозяйства «Еловое», взял первенство на конкурсе турпродуктов

​Александр Продан, основатель охотничьего хозяйства «Еловое», взял первенство на конкурсе турпродуктов

Вера Куликова Сегодня в 11:20
145 0
Чем закончился пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Чем закончился пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
На маршруте №4 были запущены пилотные проекты систем «Ехать быстро» и «Золотая корона»
Лилия Сулейманова 07 мая в 11:55
539 2
​Привычное в Подмосковье

​Привычное в Подмосковье
Сургутяне могут приобрести себе жильё от Сибпромстроя в часе езды от центра столицы
Полина Амирова 07 мая в 10:16
397 0
​Кадеты из Сургутского района встретят День Победы в городе-герое // ВИДЕО ПРОВОДОВ

​Кадеты из Сургутского района встретят День Победы в городе-герое // ВИДЕО ПРОВОДОВ
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 06 мая в 12:13
378 0
​Руководитель СМДТ Тамара Лычкатая отмечает юбилей

​Руководитель СМДТ Тамара Лычкатая отмечает юбилей
Одной из первых юбиляра поздравила председатель думы города Надежда Красноярова
Сергей Степанов 06 мая в 09:35
705 1
"Список Форбс" Сургута // ИНФОГРАФИКА

"Список Форбс" Сургута // ИНФОГРАФИКА
Рейтинг доходов депутатов окружной думы от СИА-ПРЕСС
Редакция СИА-ПРЕСС 05 мая в 23:28
1402 8
Сибпромстрой временно закроет доступ из подъездов в один из своих паркингов

Сибпромстрой временно закроет доступ из подъездов в один из своих паркингов

Таким образом компания борется с вандалами
Полина Амирова 04 мая в 17:13
879 0
​«Мстители: Война бесконечности». 10 причин сходить на новый фильм Marvel (без спойлеров)

​«Мстители: Война бесконечности». 10 причин сходить на новый фильм Marvel (без спойлеров)
Такого от фильма про супергероев вы вряд ли ждали
Анастасия Якупова 04 мая в 17:00
764 0
Что вам нравится в Сургуте? // ТЕСТ

Что вам нравится в Сургуте? // ТЕСТ
Перед вами 33 фотографии, иллюстрирующие особенности нашего города. Поставьте лайк или дислайк и посмотрите, сколько сургутян солидарны с вами!
Редакция СИА-ПРЕСС 04 мая в 15:41
1267 2
Где в Сургуте подготовят питомца к летнему сезону? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где в Сургуте подготовят питомца к летнему сезону? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Домашним животным, если вы берете их с собой на отдых, как минимум потребуется вакцинация
Лилия Сулейманова 04 мая в 15:04
653 2
Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?

Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?
«Если разбираться с новостью подробнее, сразу вспоминается анекдот: «не «Волгу», а три рубля; не выиграл, а проиграл – а в остальном всё верно»
Анастасия Якупова 03 мая в 14:51
891 1
Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ

Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ
В списках значатся 5224 дошкольника. Больше всего — с трех до четырех лет
Александра Поткина 03 мая в 12:10
948 0
​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор

​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор
Редакция СИА-ПРЕСС 03 мая в 10:56
2061 47
​Тренер

​Тренер
В последнее время часто повторяю, что в российском кино без опаски можно ходить только на фильмы про спорт.
Светлана Мосендз, кинолюбитель 02 мая в 12:00
657 0
Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд

Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 01 мая в 16:24
1279 2
Первомай был и остается символом мира и единения

Первомай был и остается символом мира и единения
В этот день мы выражаем признательность, в первую очередь, представителям старшего поколения, приехавшим со всех союзных республик в ­­­­­­­­центр сразу шести ударных комсомольских строек.
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 11:26
1221 25
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика