8 и 9 мая изменится движение общественного транспорта

8 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет ограничено движение по улицам города, сообщает администрация Сургута. На время перекрытия маршруты общественного транспорта изменятся, и будут осуществляться в объезд по следующим схемам:

8 мая:

С 09.00 до 13.00 в связи с проведением репетиции праздничных мероприятий:

- № 4, 26, 95, 96 – объезд по ул. Энергетиков, ул. Майской, пр. Набережный;

- № 51 – от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» объезд по ул. Майской, ул. Республики, ул. Энгельса в прямом и обратном направлении;

- № 52 – при движении с ул. Мелик-Карамова объезд по ул. Гагарина, Югорскому тракту в прямом и обратном направлении.

С 18.30 до 21.30 в связи с проведением автопробега в рамках акции «Подвигу жить в веках!»:

- № 47 – от остановочного пункта «Техноцентр» объезд по ул. Энгельса, ул. Энергетиков в прямом и обратном направлении;

- № 10 – от остановочного пункта «Газпром» объезд по ул. Энгельса, ул. Республики – далее по маршруту.

9 мая:

С 07.00 до 10.00 и с 12.00 (ориентировочно) до 13.00 (№ 47 до 14.30)

- № 4, 47 – объезд по ул. Майской, ул. Энергетиков в прямом и обратном направлении;

С 07.00 до 14.30

№ 10 – движении по укороченному маршруту – от остановочного пункта «Строитель» (нечётная сторона) по ул. 30 лет Победы, б-ру Свободы, ул. Майской, пр. Ленина, ул. 30 лет Победы, далее по маршруту.

С 07.00 до 13.00

- № 26, 33 – от остановочного пункта «Никольский» (нечётная сторона ул. Университетской) объезд по пр. Пролетарский, ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина (остановочный пункт «1000 мелочей») – далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

- № 51 – от остановочного пункта «Агентство воздушных сообщений» объезд по ул. Майской, пр. Набережный, ул. Никольская, Югорский тракт в прямом и обратном направлении;

- № 52 – при движении с ул. Мелик-Карамова объезд по Югорскому тракту в прямом и обратном направлении;

- № 96 – объезд по б-ру Свободы, ул. Майской.

С 08.00 до 11.00

- № 30 – движение по укороченному маршруту с разворотом на ул. Сибирской.

С 10.00 до 12.00 (ориентировочно) в связи с перекрытием перекрёстка ул. Энергетиков – ул. Энгельса для движения колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»:

№ 1, 4, 47 – объезд по Югорскому тракту, ул. Никольской – далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 5, 5а, 21, 31, 45, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 118 – объезд по Югорскому тракту, ул. Никольской, пр-ту Набережный, ул. Майской – далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 8 – при движении от остановочного пункта «ул. Мелик-Карамова» (нечётная сторона) по ул. Геологической, пр. Пролетарский, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского – далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

№ 117 – от остановочного пункта «м-н «Москва» по ул. Геологической, пр-ту Пролетарский, ул. 30 лет Победы (ОП «32 мкр») и далее по маршруту.

С 10.30 до 13.30 в связи с проведением легкоатлетической эстафеты движение автотранспорта по центральным улицам города (ул. Энгельса, ул. Республики, пр-т Набережный, ул. Дзержинского, пр-т Ленина, ул. Энгельса) будет осуществляться по мере продвижения участников легкоатлетической эстафеты.

С 17.00 до 23.00, в связи с проведением реконструкции боевых действий и Праздничного Салюта, посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне:

- № 51, 52 – движение по укороченному маршруту – от остановочного пункта «ул. Энгельса» по Югорскому тракту с разворотом на перекрестке Югорский тракт – ул. Никольская. Конечный остановочный пункт «Многофункциональный центр» (остановочные пункты «Ледовый дворец спорта», «ТРЦ «Сити-Молл» временно исключается из схем маршрутов).

Список улиц, которые будут перекрыты в Сургуте 8 и 9 мая со схемами, можно увидеть по ссылке.