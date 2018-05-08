В Сургуте откроют продолжение скандальной выставки «ТАБУ»

Весной прошлого года в культурном центре «Порт» состоялась провокационная выставка «ТАБУ». Она вызвала множество споров в общественных кругах. В конечном счете экспозицию экстренно демонтировали через день после открытия по распоряжению городской администрации.

Однако сургутские возмутители арт-спокойствия вновь решили эпатировать публику (уже не на площадке бюджетного учреждения): 25 мая в новом GREENWICH HALL стартует выставка «ТАБУ: новая история».«Вы когда-нибудь хотели испортить красоту? Облить краской шедевр живописи? Разгромить статуи Микеланджело? Или же просто разбить кому-то лицо? — интересуются организаторы выставки. — Признаемся же, мы не терпим совершенства, когда совершенство — не мы. Наш проект с новой историей, с новыми ощущениями. Вы увидите экстравагантную и захватывающую выставку, в которой нет запретных тем. Монологи ведущего вызывающие и нахальные, остроумные и изрядно шокирующие. Выставку представят лучшие художники Нижневартовска и Сургута, а также деятели театра и кино. За музыку на мероприятии будут отвечать лучшие диджеи Сургута. Гостей не только шокируют необычными экспонатами, но и покажут эксклюзивный фильм!»

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