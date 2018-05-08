Тхэквондист Хурсандмурод Шарипов из Сургутского района выиграл Всероссийские соревнования «Патриот». Встречи участников прошли в Москве 4-6 мая. Всего на соревнования заявились 1200 участников с разных регионов России. Юноше из Лянтора в весовой категории до 58 кг не было равных. Он в третий раз подтвердив норматив мастера спорта России всего за три месяца.
Тхэквондист из Сургутского района стал лучшим на всероссийских соревнованиях «Патриот»
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