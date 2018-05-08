Россия не пощадила соседей: ​Подопечные Ильи Воробьева со счетом 6:0 переиграли сборную Белоруссии

Российская команда продолжает победное шествие на чемпионате мира по хоккею. В понедельник на ледовых площадках Дании были сыграны очередные поединки. Подопечные Ильи Воробьева со счетом 6:0 переиграли сборную Белоруссии. А Швеция ожидаемо оказалась сильнее Франции: финальный счет 4:0. Теперь шведы и россияне имеют в своем активе стопроцентный результат, но наша команда располагается выше в турнирной таблице. На третьем месте Швейцария, сыгравшая на поединок меньше. В группе В также состоялись два матча в понедельник: США уверенно переиграли Германию 3:0, а Канада разбила хозяев турнира Данию 7:1. В этой группе лидирующие позиции захватили США и Канада, передает «Российский Диалог».