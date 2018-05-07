Стали известны первые кандидаты в члены правительства

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев назвал первых кандидатов в члены нового правительства. Первым вице-премьером он предложил назначить министра финансов Антона Силуанова.

Другими кандидатами на должности вице-премьеров стали: Дмитрий Козак — промышленность и энергетика; заместитель министра обороны Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс; Виталий Мутко — строительство и региональная политика; Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение; Ольга Голодец — культура и спорт; Алексей Гордеев — сельское хозяйство; заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов — транспорт, связь и цифровая экономика.

Главой аппарата нового правительства может стать помощник президента Константин Чуйченко.

В списке кандидатов также нет Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Александра Хлопонина, Юрия Трутнева и Дмитрия Рогозина.