Сургутяне могут поделиться историями ветеранов в "Электронной книге памяти"

В этом году в Сургуте запущен специальный проект "Вспомним всех поименно". Администрация города создала сайт - "Электронная книга памяти", где сургутяне могут поделиться биографией и фотографиями своих прадедов-ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

Проект направлен на сохранение памяти, некоторые уже прозвали его электронным "Бессмертным полком". Истории можно разместить и прочесть на сайте - polksurgut.ru, где появились уже более 50 карточек.

Кстати, глава города Вадим Шувалов также поддержал инициативу и разместил историю своего деда Павла Шувалова.

Источник polksurgut.ru