«Лучше бы мы отказались от Евровидения в этом году»: клип и песню Юлии Самойловой «хейтят» в Сети

Юлия Самойлова, представительница России на Евровидении-2018, столкнулась с массой негативных комментариев в социальных сетях после публикации видео на песню «I Won't Break». Зрители сочли, что певица недостаточно хорошо поет.

Под видео исполнительницы на YouTube разгорелись настоящие баталии.

На Юлию Самойлову обрушилась волна желчных сообщений. «Лучше бы мы вообще не выступали» — написали соотечественники, многие из которых сомневаются в успехе нашей страны на Евровидении-2018.



«Она не вытянет эту песню», — посчитали некоторые комментаторы.

Кроме того, Самойлову обвинили в «ужасном произношении» и «английском семиклассника».

Однако не все пользователи Сети разделяют неодобрение кандидатуры Самойловой. У вокалистки есть и преданные поклонники. Многие люди оставляют певице комментарии с пожеланиями удачи.









Отметим, что выступлении россиянки на Евровидении-2018 состоится во время второго полуфинала 10 мая. Юлия выйдет шестой по счету. Вместе с Самойловой на сцене будут выступать трое бэк-вокалистов и двое танцоров из шоу-балета «Тодес» — Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина.