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«Лучше бы мы отказались от Евровидения в этом году»: клип и песню Юлии Самойловой «хейтят» в Сети

Кадр из клипа Юлии Самойловой «I Won't Break»
Кадр из клипа Юлии Самойловой «I Won't Break»

Юлия Самойлова, представительница России на Евровидении-2018, столкнулась с массой негативных комментариев в социальных сетях после публикации видео на песню «I Won't Break». Зрители сочли, что певица недостаточно хорошо поет.

Под видео исполнительницы на YouTube разгорелись настоящие баталии.

На Юлию Самойлову обрушилась волна желчных сообщений. «Лучше бы мы вообще не выступали» — написали соотечественники, многие из которых сомневаются в успехе нашей страны на Евровидении-2018.


«Она не вытянет эту песню», — посчитали некоторые комментаторы.

Кроме того, Самойлову обвинили в «ужасном произношении» и «английском семиклассника».

Однако не все пользователи Сети разделяют неодобрение кандидатуры Самойловой. У вокалистки есть и преданные поклонники. Многие люди оставляют певице комментарии с пожеланиями удачи.



Отметим, что выступлении россиянки на Евровидении-2018 состоится во время второго полуфинала 10 мая. Юлия выйдет шестой по счету. Вместе с Самойловой на сцене будут выступать трое бэк-вокалистов и двое танцоров из шоу-балета «Тодес» — Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина.


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08 мая в 09:30, просмотров: 4586, комментариев: 7


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Комментарии:
вера
не нравится
09 мая в 07:52
Который год уже позоримся.
Ми-Ми-Ми
не нравится
09 мая в 12:19
а если представитель России споет лучше всех и займет на этом конкурсе первое место- Вы точно будете считать себя причастной к этому? и даже будете гордиться? чем интересно?
Dochimacho Ми-Ми-Ми
не нравится
09 мая в 12:42
Это правда позор. А, если Россия купит это самое 1 место, то мне будет стыдно. Какая гордость? Ну уважать себя как то надо...
Сергей Б
не нравится
09 мая в 13:00
Граждане России эту представительницу на конкурс не посылали. Так что пускай хоть на конкурс голых обезьян едет, это ее личное дело.
Жучка
не нравится
11 мая в 16:56
«Хорошо быть девушкой в розовом пальто,
можно и не в розовом, но уже не то.
Хорошо быть женщиной в норковом манто,
можно и не в норковом, но уже не то.
Хорошо быть дамою в собственном авто,
можно и в автобусе, но уже не то.
Хорошо зарплату тысяч эдак сто,
можно и четыре, но уже не то"...
Жучка
не нравится
11 мая в 16:58
Можно было и другую, но...С таким Бэк-вокалом не так уж и плохо смотрелась наша представительница, зато сколько людей, находящихся в подобном положении, могут обрести веру в свои силы.
Сергей Б Жучка
не нравится
11 мая в 17:04
Тожа что ли на конкурс собрались?

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