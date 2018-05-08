​Две югорчанки стали Послами Победы

Более четырех тысяч заявок было подано волонтерами для участия во Всероссийском конкурсе «Послы Победы». 200 лучших были выбраны экспертной комиссией для участия в организации и проведении Парадов Победы и шествия «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге. Кстати, одним из условий конкурса ­была публикация в социальных сетях, где участники делились мнением о важности мероприятий посвященных Дню Победы.

С 5 по 11 мая волонтеры со всех регионов России ведут работу. Послами Победы стали и две югорчанки: Евгения Меркуленко, отправившаяся в Москву, и Виктория Корепанова, в Санкт-Петербург.

«Отбор был очень серьезным, двадцать человек на место. Участники проходили несколько этапов собеседования, в том числе в Skype и по телефону, – рассказала корреспонденту siapress.ru Евгения. – Сейчас мы уже начали работу, волонтеров распределили по разным функциональным площадкам, одна из которых, например встреча ветеранов. Моя задача координировать трибуны, где будут находиться ветераны». Кстати, девушка активно проявила себя в добровольничестве и на окружном уровне, став участницей проекта «Волонтеры Победы» в Югре.

Евгения Меркуленко - ученица 11 класса школы № 2 г Нефтеюганска. Волонтерством занимается четыре года.

«Сознание перевернулось в 2014 году, во время проведения школьной акции «Неделя добра», - рассказала девушка изданию "Здравствуйте, нефтеюганцы!" - Главной задачей мероприятия было подарить теплые объятия окружающим и показать, что простое прикосновение может поднять настроение на целый день. Увидев положительную реакцию, твердо решила стать волонтером». Теперь добровольчество для нее - не просто увлечение, а смысл жизни.

Волонтером Победы школьница стала в 2015 году, что очень помогло ей стать участницей большого события в столице России. Для участия в Параде Победы организаторы набирали только опытных волонтеров - с конкретными достижениями, подкрепленными соответствующими документами, прежде всего грамотами и благодарственными письмами.