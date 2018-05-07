Правительство Дмитрия Медведева отправилось в отставку

Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым уходит в отставку. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительство. Сложение полномочий министров произошло после инаугурации президента Владимира Путина, которая состоялась сегодня в Кремле.

До назначения нового правительства текущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности. Новый кабинет министров сформируется в ближайшие несколько недель, после того как Госдума рассмотрит кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом. У депутатов на это будет неделя.

По многочисленным слухам, Дмитрий Медведев будет вновь назначен премьером, а в новый состав правительства может вернуться бывший министр финансов Алексей Кудрин.