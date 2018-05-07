В Городском культурном центре молодежь представила ветеранам концертную программу. Горожане смогут ее увидеть 8 и 9 мая // ФОТО

В Городском культурном центре 3 и 4 мая ветеранам Великой Отечественной войны представили концертную программу "Подвигу жить в веках". Организаторы отмечают, что данное мероприятие демонстрирует преемственность поколений. В концерте задействованы участники детских коллективов и представители коллективов старшего возраста.

Сургутяне смогут увидеть театрализованное выступление 8 мая в 19.00 на Мемориале Славы. 9 мая концертная программа пройдет с 12.00 до 13.30 на площади перед Городским культурным центром, по адресу Сибирская, 2.

Предшествовать выступлению в День Победы будет акция "Стихами... Дети... О войне", о которой siapress.ru сообщал раннее.

Подробную программу мероприятий запланированных на 8 и 9 мая можно посмотреть по ссылке.