Вперёд и с песней! В столице Португалии торжественно открыли Евровидение //ВИДЕО

Сегодня в Лиссабоне официально стартовал песенный конкурс Евровидение.

63-е по счету международное музыкальное состязание в этом году проходит под девизом «Все на борт!» (All Aboard). Главная тема конкурса — океан. На торжественную церемонию открытия прибыли участники из 43 стран. Мероприятие провели в Музее искусства, архитектуры и технологии в присутствии первых лиц государства.



В этом году Россию представит вокалистка Юлия Самойлова. Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая. Россиянка выступит под шестым номером во время второго полуфинала с композицией «I Won’t Break».

Вместе с Самойловой на сцене будут выступать трое бэк-вокалистов и двое танцоров из шоу-балета «Тодес» — Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина, недавно принявшие участие в шоу «Танцы» на ТНТ.



Фото из Instagram Юлии Самойловой

Отметим, что в прошлом году Служба безопасности Украины не пустила Юлию Самойлову в Киев, и певица не поехала на Евровидение-2017.