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​Сургутских туристов из Таиланда проверяют на лихорадку Денге

3 мая Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде. Особо опасная ситуация сложилась на острове Пхукет, где только с начала этого года было зафиксировано 220 случаев заболевания, два из которых со летальным исходом. Всего с начала года в Таиланде от Денге погибло 9 человек.

В Сургутском аэропорту профилактические мероприятия обязательны для всех международных рейсов, а борт из тропических стран – тем более. Так в минувшее воскресенье группа медиков проводила общий осмотр вернувшихся из Таиланда сургутян прямо на борту самолета. Поводов для беспокойства не возникло, сообщают очевидцы. Однако инфекционисты предупреждают выезжающих на Пхукет туристов об опасности. Вспышка заболеваемости связана с началом сезона муссонов и сильной жары. Основным переносчиком лихорадки является желтолихорадочный комар (Aedes aegypti). Сам же зараженный человек не представляет опасности для здоровых людей.

Роспотребнадзор сообщает о видах профилактики данной лихорадки:

* использовать индивидуальные средства защиты, такие как: противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты;

* если по возвращении поднялась температура, информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.

* быть особо внимательными к детям, не пренебрегать возможностями страховки.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 157, комментариев: 0


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