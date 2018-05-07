​В «Бессмертном полку» Сургута пройдет около 20 тысяч человек

Традиционно в Сургуте в день празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится шествие «Бессмертный полк». Жители и гости города пройдут с фотографиями родственников-ветеранов по тому же маршруту, что и в прошлом году.

Организаторы отмечают, при входе будет установлено около 10 металлодетекторов, для обеспечения безопасности. Построение колонны начнется в 9.00 перед зданием «Газпром трансгаз» по адресу Университетская, 1. В 10.15 планируется начать движение до Мемориала Славы.

«В 2017 году в «Бессмертном полку» Сургута прошло около 20 тысяч человек, в этом году мы планируем не меньшее количество участников акции», - рассказал корреспонденту siapress.ru Евгений Лаптев, один из организаторов, начальник отдела молодежной политики администрации города.

В прошлом году Вадим Шувалов возглавлял колонну сургутян, планируется, что и в этот раз глава города присоединится к акции.

Полную программу мероприятий запланированных на 8 и 9 мая можно посмотреть по ссылке.