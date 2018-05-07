Владимир Путин четвертый раз стал президентом России

В эти минуты в Москве Владимир Путин приносит присягу президента России. siapress.ru следит за прямой трансляцией инаугурации.

Владимир Путин официально вступил в должность президента России.

В своей речи президент рассказал, что для России вредны органичительства и бюрократической косности.

«Нам необходима прорыв во всех сферах жизни для повышения конкурентоспособности России. Нужно создавать условия для развития и повышения качества жизни. На этом пути недопустимо органичительство и бюрократическая косность», - рассказал в своей речи президент Путин.

Он также подчеркнул, что для прорыва во всех сферах жизни необходимо объединение усилий жителей страны.

«Убежден, что для обеспечения прорыва необходимо, чтобы каждый житель России осознал свою роль в развитии страны. Нужно объединить все наши усилия, чтобы добиться рывка в модернизации России. Времени на раскачку нет. Но мы помним, что Россия сталкивалась со множеством смут, но всего возрождалась, как птица Феникс», — отметил президент.

Основными направлениями следующего президентского срока Владимира Путина назвал качество жизни, безопасность и здоровье человека.

«Мы обеспечили безопасность и обороноспособность страны. Но нам надо сосредоточиться на внутренних проблемах — для экономического прорыва и формирования нового качества жизни, безопасности и здоровья человека», - сообщил президент.