​Югра в холодной части циклона. Завтра он уйдет, но заморозки останутся

В Сургутском Гидрометеобюро прокомментировали заморозки первой недели мая в нашем регионе. Так, по словам специалистов, с 1 по 7 мая непогоду в Югре определял северо-западный циклон и связанные с ним фронты, причем, Сургутский район попал под холодный его сектор. Увы, ледяной воздух северных морей продолжит охлаждать Среднеобскую низменность и в ближайшие дни, хотя сам циклон уходит. Ночью 8 мая температура воздуха снова опустится до минус семи, а днем поднимется не выше +3 градусов. К слову, это еще не самые низкие для конца весны показатели. Уже несколько лет майская прохлада в пределах нормы. 1 мая 1970 года по данным синоптиков в Сургуте и окрестностях было минус 16 градусов. Есть у Сургутского Гидрометеобюро и самый высокий рекорд:28 мая 1955 года сургутяне наверняка загорали – термометры оказывали +32,3 градуса. Так что наберемся терпения, скоро лето!