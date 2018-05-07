​В ночь с 6 на 7 мая над Сургутом пролетали гуси. А вы слыхали?

Гусь пискулька, белолобый гусь, краснозубая казарка — все эти дикие птицы в начале мая возвращаются в наши края из Европы и юго-западных регионов страны. Так, под утро в воскресенье жители центральных районов Сургута могли наблюдать, как совсем низко над домами пролетал крикливый клин. Как пояснил siapress.ruзаведующий зоологическим отделом местной станции юннатов Александр Прокофьев, так громко и низко в это время на север летят именно дикие гуси. В последнее время они стали больше доверять людям, и в окрестностях населенных пунктов чувствуют даже большую безопасность. «Разные виды птиц летят в разные районы: кто-то будет гнездиться в Югре, а кто летит еще дальше, в тундру. Такой долгий перелет им приходится делать даже не из-за морозов, а именно из-за отсутствия пищи зимой. Поэтому несмотря на то, что весна еще не балует теплом, пернатые спешат домой», - рассказал зоолог. Он также добавил, что часть видов местных птиц занесена в Красную книгу, но отличить их от тех, на которые может вестись охота, весьма сложно.

Например, белолобый гусь и пискулька весьма похожи, тогда как последняя – под защитой.