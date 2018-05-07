​Штраф до двух миллионов за взятку в 70 тысяч: сотрудника ДПС из Сургутского района признали виновным

Прокурор Сургутского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки сотрудником ДПС районного ГИБДД. Установлено, что в 2016 и 2017 годах инспектор получил свыше 70 тысяч рублей за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по участку дороги Сургут — Когалым. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей или в размере шести зарплат осужденного, либо в размере от сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со и лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.