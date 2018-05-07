Минздрав внедрил алгоритм лечения от никотиновой зависимости

Министерство здравоохранения России впервые внедрило клинические рекомендации для врачей по лечению никотиновой зависимости, которые смогут использовать все врачи, в том числе терапевты, сообщает RT.
Документ подготовили Российское респираторное общество и Ассоциация наркологов. По словам специалистов Минздрава, рекомендации сведены до алгоритма, которым смогут пользоваться врачи терапевтических специальностей.
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