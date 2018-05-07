Путин назвал важнейшее достижение уходящего правительства

Президент России Владимир Путин назвал рост доходов работников бюджетных отраслей (врачей и учителей) важнейшим достижением правительства.
«Важнейшим результатом считаю рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны», — отметил президент в обращении к уходящему составу правительства.
Также Путин сообщил, что главной задачей на ближайшие годы считает повышение реальных доходов граждан.
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