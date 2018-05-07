В культурном центре «Порт» расскажут, каково быть «живым и мёртвым»

12 мая в 18:00 в культурном центре «Порт» в рамках проекта «Волшебная гора» пройдет вечер городской поэзии «Живым и мертвым» творческого объединения «Литературный Сургут».
Свои произведения о жизни и смерти прочитают: Алмаз Авдияров, Александра Астра, Светлана Бабкина, Катя Гербутова, Анна Дерябина, Егор Елистратов, Ксения Лепина, Анна Маслова, Маня Сандркина, Нина Сергеева, Максим Солопьев и Владимир Столбов.
Вход на мероприятие свободный
Возрастное ограничение: 16+
Справки по телефону 24-25-62
Руководитель РОО «СПФ «Долг и Память Югры» Татьяна Астафьева расскажет, как готовятся к 9 мая сургутские поисковики //ОНЛАЙН 7 мая, в 15 00