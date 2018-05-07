ХК «Югра» меняет состав на игроков попроще

Нападающие Иван Морозов и Кирилл Марченко продолжат свою карьеру в СКА, Павел Шэн — в «Салавате Юлаеве». Вратарь Тимур Билялов и нападающий Артём Михеев стали игроками «Ак Барса», сообщила пресс-служба клуба.

На смену им набирается новый состав. В числе первых - защитники Роман Рачинский и Станислав Заборников. Пока контракты с ними заключены на один сезон.

Роману Рачинскому отыграл два сезона играл в Чемпионате Казахстана в ХК «Номад». На его счету 20 (5+15) очков в 115 матчах. В минувшей «регулярке» показатель полезности хоккеиста был «6», а в плей-офф «1».

Станислав Заборников прошедший сезон провел в красноярском «Соколе». В 51 матче он набрал 4 (1+3) очка. В составе сборной России он стал победителем Всемирной зимней Универсиады-2017. Игрок обороны в шести матчах отметился 11 набранными очками (4 гола +7 передач).

Смена состава ХК «Югра» произошла из-за вылета клуба из Континентальной хоккейной лиги. На последнем Чемпионате КХЛ «Югра» заняла последнее 27е место и, соответственно, перешла в ВХЛ.

Единственным игроком из прошлого состава остался нападающий Егор Иванов. С ним контракт продлен на два сезона.

«Прошедший школу «Мамонтов Югры», форвард три сезона провел в нашем клубе-партнере – тюменском «Рубине», а часть регулярного чемпионата - в нижнетагильском «Спутнике». В сезоне 2015/2016 Егор сыграл 42 игры и набрал 24 (10+14) очка. В следующем сезоне он провел 16 игр в составе «Югры», на его счету 3 (2+1) очка. Также нападающий сыграл 33 матча в «Спутнике», где отличился 17 (11+6) очками. Плей-офф 2017 года он вновь играл в составе тюменцев: в 17 встречах набрал 4 (1+3) очка. В минувшем сезоне в «Рубине» он сыграл 43 матча, в которых набрал 19 (10+9) очков», - пояснили в пресс-службе ХК «Югра».