Сегодня Путин в четвертый раз станет президентом России, а Медведев уйдет в отставку

Сегодня в 12:00 по московскому времени в Большом Кремлевском дворце состоится церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Это будет его четвертый срок, если вести отсчет с 2000 года. На церемонии ожидается минимум иностранных гостей: могут приехать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Чехии Милош Земан. Ожидается, что во время инаугурации Путин сделает ряд важных заявлений, которые определят политический курс страны на ближайшие шесть лет.

Также сегодня в отставку официально уйдет правительство Дмитрия Медведева. Скорее всего, это произойдет сразу после принятия присяги Владимиром Путиным. Имя нового премьер-министра может быть названо уже завтра, а вслед за этим будет сформирован состав правительства. Накануне своей инаугурации, 6 мая, Путин встретился с действующими министрами и подвел итоги их работы за шесть лет. По словам президента, главные проблемы возникли при реализации майских указов. «Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект», — заметил Путин. Целью для нового кабмина глава государства назвал повышение реальных доходов граждан.

Подготовка к инаугурации сопровождалась акциями протеста «Он нам не царь», организованными оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которые прошли примерно в 100 городах России, сопровождались столкновениями с ОМОНом и закончились задержанием почти 1600 человек.