«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» и победил в регулярном чемпионате России

Югорский мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» со счетом 5:2 одержал победу над новосибирским «Сибиряком» в домашнем матче заключительного тура регулярного чемпионата Суперлиги.

В составе хозяев дубль оформил бразилец Катата (10-я, 37-я минуты), также забитыми мячами отличились Иван Сигнев (9), Иван Чишкала (35) и Звиад Купатадзе (45). Таким образом, «Газпром-Югра» занял первое место по итогам регулярного чемпионата, набрав 76 очков в 33 матчах. «Тюмень», в активе которой также 76 очков, стала второй, уступив лидерство по дополнительным показателям (количество побед). «Сибиряком» с 73 очками расположился на третьей позиции, передает ТАСС.