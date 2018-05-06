​Покупая билеты онлайн, проверьте сайт на подлинность

Сотрудники полиции Нижневартовска предупреждают, что с наступлением сезона отпусков мошенники стали создавать в интернете сайты-двойники компаний по продаже авиа и ЖД билетов. Правоохранители просят граждан быть бдительными и не спешить переводить деньги, не удостоверившись в том, что сайт не является фальшивым. Для этого следует обратить внимание на ссылку сайта, проверить данные о контактах, лицензии, условиях регистрации.