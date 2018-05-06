​«Мстители» побили рекорд «Звездных войн»

Новые «Мстители» собрали свой миллиард долларов уже за 11 дней проката, побив рекорд мировой киноиндустрии. При этом картину еще не показали в Китае, прокат там начнется 11 мая. Новый эпизод голливудского блокбастера стал также самой кассовой лентой по выручке, полученной в первые выходные после премьеры: фильм собрал более $630 млн по всему миру, из них 250 млн — в Северной Америке, пишет РБК.

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