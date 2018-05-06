В честь Дня Победы ветераны полетят бесплатно, прихватив одного сопровождающего

В честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне авиакомпания «Аэрофлот» проводит традиционную акцию для ветеранов. С 3 по 12 мая 2018 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Прибалтики и в Грузии и являющиеся гражданами соответствующих государств, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы могут совершить бесплатный перелет. «Аэрофлот» берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов.

Кроме того, каждый участник праздничной акции может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего.



Оформление билетов уже стартовало и продлится по 12 мая 2018 года (включительно)