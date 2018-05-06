​Дания, Азербайджан и Россия: кто потратился на Евровидение больше всех?

44 млн долларов, потраченные Россией в 2009 году, стали лишь «бронзовыми» в рейтинге.

1 место — у Дании. Конкурс, прошедший в 2014 году в Копенгагене, обошелся государству в $60 млн. Это абсолютный рекорд за всю историю проведения «Евровидения». Изначально организаторы конкурса планировали потратить не более $15 млн. Но, видимо, что-то пошло не так.

2 место — Азербайджан. $46 млн — столько средств вложено в организацию конкурса в Баку. К этой сумме нужно добавить ещё $130 млн, которые пошли на постройку специального концертного комплекса. В сумме получаем уже почти $180 млн, но зато у них есть концертный комплекс! А еще государство решило полностью модернизовать столицу к приезду гостей, и итоговая цифра превратилась в 800 млн.

3 место — Россия. Победа, которую принес нам Дима Билан, стоила России $44 млн. В 2009 году «Евровидение» прошло в Москве, и на тот момент это был самый затратный конкурс из всех проводившихся в мире. Значительная часть бюджета ушла только на строительство 450-тонной сцены, пишет сайт tinkoff.ru