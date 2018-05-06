​Сборная России снова победила со счетом 7:0

Сборная России во втором матче на чемпионате мира снова победила со счетом 7:0. После Франции команда Ильи Воробьева разгромила Австрию, пишет sport-express.ru. Дублем в составе национальной команды отметился Михаил Григоренко. По 2 (1+1) очка набрали Кирилл Капризов, Артем Анисимов и Илья Михеев. В третьем периоде на площадку вышел вратарь Игорь Шестеркин, для которого эта встреча стала дебютной на чемпионатах мира.

На групповом этапе россияне также сыграют со сборными Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая). Лучшие четыре сборные выйдут в четвертьфинал турнира.