​Более 260 дополнительных поездов дальнего следования курсируют в мае

Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров в период майских праздников добавлено 263 дополнительных поездов дальнего следования. Всего в дни майских праздников регулярные и дополнительные поезда совершат в общей сложности свыше 6,6 тысячи рейсов, что на 2,8 больше больше, чем в праздничные дни прошлого года, сообщает сайт РЖД.

Дополнительные поезда с 1 по 9 мая совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Белгород, Саранск, а также в курортные города Черноморского побережья и Северного Кавказа. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы назначены в Великие Луки, Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Брянск, Чебоксары и другие города. Кроме того, назначены дополнительные поезда, курсирующие в международном сообщении (Москва – Таллин, Москва – Хельсинки).