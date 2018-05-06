​Дороги на Урале самые опасные в стране

Рейтинг составил Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог». Согласно его данным, в 2017 году в Челябинской области зафиксировано около 2,5 тысяч аварий, в которых погибли почти 200 человек и пострадали более трех тысяч граждан. Таким образом регион стал территорией с самыми опасными дорогами, заняв последнюю строчку рейтинга. В «красную зону» также попали Пермский край (около двух тысяч ДТП и более 2,5 тысяч раненых) и Свердловская область (1,5 тысячи аварий и две тысячи раненых).

Ханты-Мансийский автономный округ аналитики отнесли к «желтой зоне» — территории с недостаточной безопасностью. За 2017 год там произошло около 700 ДТП, в которых пострадали около тысячи человек.