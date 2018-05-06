​Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве

Репетиция главного парада страны началась в эти минуты на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места события. В 10:00 по Москве старт торжественному мероприятию дал бой кремлевских курантов. В генеральной репетиции принимает участие 12,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники. А также 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, включая пару истребителей МиГ с новейшим ракетным комплексом «Кинжал».

Добавим, в этом году на параде Победы впервые будут представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также машина, обладающая высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости БМПТ «Терминатор», передают РИАновости.