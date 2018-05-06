​Куда поехать подышать: названы страны с самым чистым воздухом

Финляндия признана страной с самым чистым воздухом в мире. Об этом пишет портал Yle со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно полученным данным, там загрязнение составляет всего около 6 микрограммов мелких частиц на кубический метр, что является самым низким показателем на планете. В топ стран с самым чистым воздухом также вошли: Эстония, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия.

В антирейтинг вошли Уганда, Монголия, Катар, Индия и Камерун. Для сравнения в странах с самым грязным воздухом количество мелких частиц на кубометр превышает более 60 мг/куб. м.