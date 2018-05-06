​В Таиланде идут ливни. Паттайю уже затопило

Дороги и шоссе тайского города Паттайя остаются затопленными после ливней и грозы в начале мая, сообщает местное издание Pattaya Mail. Шоссе Сукхумвит, что прямо в центре курорта, ушло под воду почти на метр. Также на 40-60 см погрузились улицы Beach и Third. В итоге движение по ним было остановлено. Ливни также подтопили дороги Восточной Паттайи, где много элитных жилых комплексов и гостиниц.

Считается, что наибольшее количество осадков в Таиланде выпадает с июля по октябрь. Однако в последние года Таиланд заливает независимо от времени года. По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются в Паттайе вплоть до 8 мая. Температура воздуха стабильная: + 32 °С днем и + 29 °С ночью. Вода в Сиамском заливе прогрета до +30 °С.