В СурГУ выбирают лучшего выпускника

В Сургутском госуниверситете продолжается конкурс «Лучший выпускник СурГУ – 2018». Ежегодно выдающиеся студенты выпускных курсов борются за право называться первыми среди равных, за признание профессионального сообщества и путевку в магистратуру.

Во втором этапе конкурса 20 участников прошли собеседование и деловую игру, третий этап — презентация научно-исследовательской работы — участники проходят в узко профилированных группах. Главное жюри — приглашенные начальники и специалисты профильных отделов градообразующих предприятий, сообщает пресс-служба университета.

Самое ценное для участников третьего этапа — обратная связь, мотивирующий интерес к исследованию со стороны профессионалов. Так, группа конкурса из Института естественных и технических наук СурГУ представила свои научные разработки на суд специалистов из филиала Сургутская ГРЭС-2 ПАО «Юнипро».