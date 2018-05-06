​«Класс на класс»: зачем в Сургутский район прибыли школьники из Индии?

Сегодня в поселок Белый Яр Сургутского района прибыли необычные гости. По образовательной программе AFS «Школьные обмены «класс на класс» сразу две делегации школьников из Индии поселились для культурного обмена в районе. Как сообщается на сайте администрации муниципалитета, индийские ребята будут проживать в принимающих семьях поселка Солнечный и поселка Белый Яр, а обучаться в обычных местных школах.

В программных мероприятиях визита иностранцев обязательное изучение русского языка; мастер-классы национальной кухни, песен, танцев, участие в праздниках. Экскурсии по основным достопримечательностям Сургута и Сургутского района и конечно же участие в параде, посвященном Дню Победы, визит на стойбище коренного малочисленного населения. О том, как южные гости восприняли майские заморозки в Сибири (а сегодня в районе Сургута температура воздуха опускалась ниже минус 9 градусов), siapress.ru расскажет в следующих выпусках.

Справка: Сотрудничество с Межрегиональным Благотворительным Общественным Фондом «Интеркультура» (AFS Россия, г.Москва) позволяет муниципалитету вести межкультурное обучение, способствующие развитию личности, воспитанию толерантности, уважения к другим культурам и жизненным ценностям других национальностей.