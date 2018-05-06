Встречу 2-го тура группового раунда ЧМ между Австрией и Россией на люду «Роял Арены» сегодня будет транслировать Первый канал. Для болельщиков Сургута онлайн-трансляция начнется в 15:15. Напомним, сборная России стартовала на чемпионате с победы. Соперником российских хоккеистов была сборная Франции, итог встречи — 7:0. И сегодня фаворитами пары букмекеры считают нашу «Красную машину».
Прямая онлайн-трансляция матча Россия-Австрия в 13:15 по МСК
Фаворитами пары букмекеры считают нашу «Красную машину».
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Сегодня в 11:55, просмотров: 135, комментариев: 0
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