Борщ без мяса и кишечная палочка в «на добавку»

В школе-интернате Березовского района Югры сотрудники Роспотребнадзора нашли грубые нарушения в организации питания детей. Так, установлено, что в борще отсутствовало мясо, хотя его наличие там было утверждено приказом директора. Объем порций второго у старших и младших школьников соответствовал, скорее, норме для последних: гуляш из говядины по факту — 50 грамм вместо 80-120 грамм по СанПиНу.

Кроме того, нарушался и режим питания в школе с круглосуточным пребыванием. Вместо положенных пяти раз воспитанников кормили три раза в день: между завтраком и обедом проходило не меньше семи часов вместо требуемых трех-четырех. В самом пищеблоке тоже обнаружились нарушения: отсутствие технологических карт; в смывах с инвентаря и оборудования на кухне обнаружили кишечную палочку. Что, по словам специалистов Роспотребнадзора, говорит о нарушении правил дезинфекционной обработки и соблюдения личной гигиены персоналом. В результате пять должностных лиц оштрафованы на общую сумму в 15 тысяч рублей.