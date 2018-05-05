Зарплата главы Сургута в 2 раза больше, чем у губернатора Югры

Без малого пять миллионов рублей составил доход по основному месту работы главы Сургута Вадима Шувалова. Сведения о доходах были опубликованы накануне, 4 мая на официальном портале администрации экономической столицы Югры. Суммарный доход градоначальника – более 13 млн рублей, в числе которых доход от ценных бумаг, банковских вкладов и профсоюзных выплат (3,4 млн), почти 3 млн рублей – страховая и негосударственная пенсии и 1,8 млн – доход от АО «Тюменьэнерго». За 2016 год Вадим Шувалов, вступивший в должность градоначальника 2 июля, заработал в два раза больше за счет доходов с предыдущего места работы – АО «Тюменьэнерго», где он занимал пост заместителя генерального директора.

Для сравнения: заработная плата губернатора Югры Натальи Комаровой за 2017 год составила около 2,5 млн рублей. В качестве источников дохода глава региона задекларировала выплаты по основному месту работы и пенсионные начисления.