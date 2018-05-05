7 ликов ЯХа Сургутского художественного музея поедут на ВДНХ

Во второй тур конкурса прошли 173 музея из 400, в том числе 48 зарубежных. «Победители на этом этапе получают возможность представить свои организации в экспозиции фестиваля и продолжить борьбу за приз в одной из четырёх номинаций конкурса: лучший научно-исследовательский музейный проект, лучший просветительский музейный проект, лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие и лучший проект, направленный на социальное взаимодействие», - пояснили СИАПРЕСС в сургутском учреждении культуры.

СХМ претендует на победу в номинации «Социальное взаимодействие». На международный конкурс заслуженный деятель культуры Югры Светлана Круглова везет экспозицию «7 ликов ЯХа» - тактильный вариант АРХЕО арт проекта «Возвращение в ЯХ», создать который Сургутскому художественному музею помогли меценаты – предприятия и организации города.