Вступили в силу новые требования к безопасности автомобилей. Проверяем работу руля и содержимое багажника

Теперь шипованной резиной должны быть оборудованы все колеса, а кроме знака аварийной остановки автомобиль должен быть укомплектован аптечкой и исправным огнетушителем. Изменения также запрещают демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели, устанавливать любые оптические детали и пленки на рассеиватели световых приборов. Кроме того, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля, а также неисправность усилителя руля теперь стали недопустимы.

Как сообщает «Парламентская газета», операторы техосмотра становятся ответственными за выдачу диагностической карты, которая содержит заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, если автомобиль не соответствует обязательным требованиям безопасности. До 2013 года взамен диагностической карты выдавали талон техосмотра.