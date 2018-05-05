На реках Югры вскрывается лед. Когда ждать ледоход в Сургуте?

«Головы» ледохода на крупных реках до границ региона еще не дошла. По данным Центроспаса-Югория, 3 мая они были зафиксированы в 300 км от Югры по р. Иртыш и в 400 км – по Оби. Все 87 ледовые переправы и 54 автозимника были закрыты еще в апреле.

По информации Сургутского спасательного центра, ледоход на Оби сургутянам до Дня Победы ждать не стоит. В районе Сургута водоемы вскроются примерно через неделю – к следующим выходным.

В прошлом году это природное явление сургутяне наблюдали на десять дней раньше. Обь вскрылась 30 апреля.