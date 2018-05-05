Рано переобулись. Водителей Сургута и Югры предупреждают о гололеде

В субботу, 5 мая столбик термометра будет балансировать на нулевой отметке, но уже в воскресенье ожидаются заморозки до -12.
Потепление до +13 градусов можно ждать к празднику – 9 мая. Впрочем, с небольшими осадками.
В субботу, 5 мая столбик термометра будет балансировать на нулевой отметке, но уже в воскресенье ожидаются заморозки до -12.
Потепление до +13 градусов можно ждать к празднику – 9 мая. Впрочем, с небольшими осадками.
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Руководитель РОО «СПФ «Долг и Память Югры» Татьяна Астафьева расскажет, как готовятся к 9 мая сургутские поисковики //ОНЛАЙН 7 мая, в 15 00