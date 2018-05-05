1 161 млн рублей заработали депутаты думы Югры в 2017 году. На 144,5 млн больше, чем в 2016

Рост доходов депутатов на освобожденной основе, для которых дума является основным местом работы, оказался еще больше: почти 24 процента. В 2016 году председатель окружного парламента Борис Хохряков, его замы Наталья Западнова, Александр Сальников и Еремей Айпин, депутаты Игорь Винников, Сергей Елишев, Василий Жуков, Александр Мещагин, Александр Новьюхов, Руслан Проводников, Алексей Савинцев, Валерий Салахов, Виктор Сысун и Александр Филипенко заработали в общей сложности 50,9 млн рублей, а в 2017 – 63,1 млн.

При этом у некоторых из них доход снизился, причем значительно. К примеру, у председателя думы Югры нижневартовца Бориса Хохрякова – на 2 млн рублей (с 11 до 9 млн), у его заместителя сургутянина Александра Сальникова – на 1,5 млн и составили 5,5 млн рублей. У председателя Ассоциации КМНС Еремея Айпина, избранного по 13 Сургутскому округу доход снизился на полмиллиона рублей до 5 млн, у сургутского депутата Валерия Салахова – на 1,2: 7,8 до 6,6 млн рублей).

Но зато выросли доходы Натальи Западновой. Почти на 2 млн рублей – 6,9 млн. в 2017 году. Почти в четыре раза смог увеличить свой доход сургутянин Сергей Елишев, представляющий в окружном парламенте интересы Пыть-Яха: в 2017 году он составил почти 5 млн рублей по сравнению с 1,3 млн в 2016м. Доходы няганца Александра Мещагина выросли в 4,6 раз: в прошлом году он задекларировал менее полумиллиона рублей, в этом – уже 2,3 млн.

Самым богатым депутатом по итогам 2017 года стал «дорожник» Алексей Андреев. Его доход составил 375,4 млн рублей, на десять процентов (40 млн) выше, чем в прошлом году.

Самый «бедный» парламентарий – адвокат Андрей Миляев с доходом в 605 тысяч рублей. Правда, динамика роста доходов у него гораздо лучше, чем у самого успешного коллеги по депутатскому корпусу. По сравнению с 2016 годом он заработал в три раза больше.