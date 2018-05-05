Доход губернатора Югры за 2017 год составил менее 3 млн рублей. У главы Ямала – в 7 раз больше

Доходы главы самого богатого региона Уральского федерального округа вместе с пенсией (217 тысяч рублей за год) составили 2,7 млн рублей. На 200 тысяч рублей меньше, чем в прошлом году.

Для сравнения: доходы за прошлый год губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина составили 23,6 млн рублей, Тюменской области Владимира Якушева – 11 млн рублей, Челябинской области Бориса Дубровского 60,4 млн рублей, Свердловской области Евгения Куйвашева – 5,4 млн.

Доходы югорского губернатора по итогам 2017 года оказались в три раза меньше даже чем у ее заместителя – руководителя представительства Югры при правительстве РФ Фанузы Арслановой, которая задекларировала 9,3 млн рублей. И в два раза меньше, чем у Павла Сидорова с 4,9 млн рублей доходов – самой маленькой суммой среди заместителей главы региона.

Самыми «хлебными» для губернатора Югры были 2014 и 2015 гг, в которые ее доходы составляли по 3,3 млн рублей. В общей сложности за время своего губернаторства с 2011 года Наталья Комарова заработала менее 19 млн. Список движимого и недвижимого имущества также весьма скромный: это квартира площадью 186 кв. м и машиноместо. Жилой дом площадью 459 кв. м находится в пользовании. Автопарк отсутствует.