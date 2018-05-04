На сцене театра СурГУ прошел «Весенний кубок» КВН

На сцене концертного зала Театра СурГУ прошел фестиваль городской молодежной лиги КВН «Весенний кубок». Темой игры стал лозунг всех трудящихся с ноткой веселых и находчивых: «Мир! Труд! Май!…КВН!».

«Многодетная семья» (МБУ «Вариант»)

«Сибирь стул» (СурГУ)

«Случайная сборная» (МБУ «Вариант»)

«ОАЗиС»;

«В активном поиске названия» (МБУ «Вариант»)

«Между прочим» (СурГПУ)

«Не пей нефть» (ОАО СНГ, «СургутНИПИнефть»)

«Чё каво» (МБУ «Вариант»)

«Оба» (МБУ «Вариант»)

«Северяне» (МБУ «Вариант»)

Участниками фестиваля КВН стали 10 молодёжных команд Сургута:

По традиции, все команды подготовили интересные выступления в формате «Визитная карточка». Ребята шутили на злобу дня: о теплых остановках, заблокированном Телеграмме, неразделенной любви и, конечно же, о весне, которая так и не может придти в наш город . Гимном игры смело можно считать песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

В номинации «Лучшая мужская роль» жюри отметили Дзюба Глеба из команды «Многодетная семья» (МБУ «Вариант»), «Лучшая женская роль» досталась Сундуковой Лиане (команда «Между прочим», СурГПУ).Победителем в номинации «Лучшая шутка» стала команда «Северяне» (МБУ «Вариант») с миниатюрой «Социальная реклама».Победителями игры стала команда "Между прочим" из СурГПУ!Все участники и победители были отмечены дипломами и получили подарочные сертификаты от спонсоров Фестиваля КВН.

Поздравляем участников и желаем искрометных шуток, верных зрителей, множество побед!