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На сцене театра СурГУ прошел «Весенний кубок» КВН

На сцене концертного зала Театра СурГУ прошел фестиваль городской молодежной лиги КВН «Весенний кубок». Темой игры стал лозунг всех трудящихся с ноткой веселых и находчивых: «Мир! Труд! Май!…КВН!».

Участниками фестиваля КВН стали 10 молодёжных команд Сургута:
  • «Многодетная семья» (МБУ «Вариант»)
  • «Сибирь стул» (СурГУ)
  • «Случайная сборная» (МБУ «Вариант»)
  • «ОАЗиС»;
  • «В активном поиске названия» (МБУ «Вариант»)
  • «Между прочим» (СурГПУ)
  • «Не пей нефть» (ОАО СНГ, «СургутНИПИнефть»)
  • «Чё каво» (МБУ «Вариант»)
  • «Оба» (МБУ «Вариант»)
  • «Северяне» (МБУ «Вариант»)

По традиции, все команды подготовили интересные выступления в формате «Визитная карточка». Ребята шутили на злобу дня: о теплых остановках, заблокированном Телеграмме, неразделенной любви и, конечно же, о весне, которая так и не может придти в наш город . Гимном игры смело можно считать песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

В номинации «Лучшая мужская роль» жюри отметили Дзюба Глеба из команды «Многодетная семья» (МБУ «Вариант»), «Лучшая женская роль» досталась Сундуковой Лиане (команда «Между прочим», СурГПУ).
Победителем в номинации «Лучшая шутка» стала команда «Северяне» (МБУ «Вариант») с миниатюрой «Социальная реклама».
Победителями игры стала команда "Между прочим" из СурГПУ!
Все участники и победители были отмечены дипломами и получили подарочные сертификаты от спонсоров Фестиваля КВН.

Поздравляем участников и желаем искрометных шуток, верных зрителей, множество побед!


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Сегодня в 20:35, просмотров: 85, комментариев: 0


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