​Лянторец по поддельному паспорту попытался взять кредит

Вчера к полицейским Сургутского района обратились сотрудники службы безопасности одного из банков. Они сообщили, что с поддельным паспортом к ним за получением кредита в 800 тысяч обратился житель Лянтора 1979 года рождения.

Полицейские задержали подозреваемого: паспорт действительно оказался поддельным — данные принадлежали другому человеку, а фотография в нем была вклеена подозреваемого мужчины.

Мошенник признался, что документ он приобрел у незнакомого человека, и с ним обращался за кредитом не в один банк, однако везде ему отказали.

Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.