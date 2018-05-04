Югорские почтальоны доставят поздравления президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла во все населенные пункты округа, включая труднодоступные территории. Как УФПС по ХМАО, всего поступило более 2500 открыток. В целом по стране Почте России предстоит доставить свыше 1,5 млн персональных поздравлений.
Поздравления с Днем Победы от президента доставлены в Югру
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Сегодня в 16:02, просмотров: 142, комментариев: 0
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